Бориспільський суд відпустив Снєгирьова під особисте зобов’язання

Дмитро Снєгирьов, якого у понеділок, 24 червня, поліція затримала в Борисполі, вийшов на волю із зали суду під особисте зобов’язання.

Про це сам Снєгирьов розповів кореспонденту Укрінформу в телефонній розмові.

«По самому затриманню: чотири з половиною години протримали в кайданках. Не була надана можливість зателефонувати адвокату і членам родини. Щодо того, буцімто я переховуюсь від слідства: затриманий я був фактично на виході з Бориспільського суду, до якого я подав дві скарги на дії та бездіяльність співробітників Нацполіції по матеріалах цієї справи (нібито крадіжка гаманця та телефону у 218 році - ред.). І коли мав рухатися в бік райвідділу, аби надати документи по матеріалах справи – був затриманий», - зазначив Снєгирьов.

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Слід сказати, що він кілька тижнів тому переніс інсульт. У діагнозі відмічений високий ризик повторення нападу. В залі суду йому стало зле, була викликана швидка допомога.

«До речі, свого часу, на момент обрання мені першого запобіжного заходу – особистого зобов’язання – в ухвалі суду було чітко записано, що інформація правоохоронних органів нібито я не з’являюсь на їхні виклики і не беру слухавку, – не знайшла підтвердження», - додав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов є співголовою Громадянської ініціативи «Права справа». У 2014-му активно протидіяв російській агентурі під час захоплення нею державних установ Луганщини. Після вимушеного від’їзду з Луганська налагодив розвідувальну мережу, інформація якою відзначалась високою точністю.

Разом з тим, активно виступав проти корупційних діянь українських можновладців. Зокрема, перше його затримання в аеропорту "Бориспіль", за його словами, відбулося відразу після оприлюднення ним матеріалів щодо торгівлі вугіллям з окупованого Донбасу. Вдруге він опинився в кайданках за три дні після його звернення до міністра Авакова з вимогою звільнити з посади ректора Луганського університету внутрішніх справ, який, на порушення Закону про міліцію, був з 2010 року депутатом Луганської обласної ради від Партії регіонів і разом зі своєю фракцією у 2014 році голосував за антиукраїнські заяви та рішення цього представницького органу.

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Що стосується минулорічного затримання за крадіжку портмоне в аеропорту «Бориспіль», активіст вказав відразу на кілька дивних моментів, які спростовують самий факт злочину. Спроби домогтися від слідчих органів проведення слідчого експерименту, а також його численні скарги на дії поліції відповіді не отримали.

Він пообіцяв продовжувати боротьбу за незалежність країни попри зміну в країні влади і загальної політичної атмосфери.

Як повідомляли в ГУ НП Київської області, Дмитро Снєгірьов заволодів чужим майном ще у 2018 році. Він викрав гаманець з грошима та мобільний телефон в одного із пасажирів аеропорту «Бориспіль», коли той проходив контроль до приміщення терміналу «D». Чоловік поклав свої речі на рамку. Пройшовши через неї, потерпілий помітив їх відсутність. Завдяки камерам відеоспостереження вдалося знайти підозрюваного, який від скоєного відмовлявся. Однак, вкрадені ним речі були виявлені у сумочці його дружини та вилучені.

За даними поліції, упродовж року Снєгірьов не з’являвся на жодні слідчі дії, всіляко затягував процес досудового розслідування.

У понеділок, 24 червня, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на час досудового розслідування.