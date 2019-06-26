Більш як половина українців не читали Конституцію

46,6 % українців ніколи в житті не читали Конституцію, і не мають уявлення про її зміст.

Про це розповіла у Києві на пресконференції на тему: «Конституція: нова соціологія, ризики та шляхи захисту» керівниця проєктів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко, презентуючи опитування про ставлення українців до Конституції для проєкту Центру політико-правових реформ до Дня Конституції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, ситуація зі знанням Конституції за чотири роки суттєво не змінилася. Дані були отримані з 19 по 20 червня, дуже свіжі. На питання "чи читали ви коли-небудь Конституцію?" і є відповіді там, що "я читав окремі розділи", "я про це чув в засобах масової інформації" і "я не читав, ніколи не відкривав, не знаю що там написано". Так от "ні, не читав ніколи" сьогодні відповідають 46,6 %. При тому, це не просто цифри, а цифри яку треба поєднати із 9,6%, тому що 9,6% людей говорять, що "читав про Конституцію в засобах масової інформації", - сказала Кириченко.

Вона зауважила, що ця ситуація майже ідентична ситуації, яка була на грудень 2015 року. І з цим, на її думку треба щось робити. "Ми не зможемо тримати владу в межах Конституції, якщо не будемо її знати. Якщо для суспільства Конституція не буде цінністю, принаймні суспільство не буде розуміти, ще саме один єдиний інструмент правовий, який захищає нас з вами від свавілля влади",- акцентувала експерт.

В опитуванні зазначено, що у 2019 році читали конституцію лише 10,7 % українців, проти 12% у 2015 році. Читали окремі розділи 31,6% (32,7% у 2015 році).

Читали, щоб дізнатися свої права 50, 9% (53,2%), щоб перевірити, чи діють вищі органи державної влади відповідно до Конституції - 22,4% (10,2%), щоб знати, якою буле політична система - 17,6%(10,9), тому шо треба для навчання або роботи - 31,7% (40%).

Єдиним носієм суверенітету та джерелом влади в України згідно з Конституцією назвали народ - 46,4% українців (50,4% було у 2015 році); 34,3% назвали Президента України (28,7%); Верховну Раду - 9% (6,6%); 8,1% не змогли відповісти (12,2%) і 2,2% назвали Вищу силу (Бог), тут цифра не змінилася.

Головним завданням Конституції 57,6% (69,8%) назвали закріплення прав та свободи людини; 17,9% (18%) - обмеження державної влади та встановлення меж повноважень органів влади. 8% (6,8%) опитаних вважають завданням Конституції бути договором між членами суспільства.

43,1% опитаних українців вважають, що вищі органи державної влади та посадові особи в Україні часто порушують Конституцію (36%), і ще 38,% вважають, що постійно порушують (52,3%). Про те, що посадовці порушують Основний закон, але зрідка, заявили 10,4%, і лише 2,6% опитаних вважають, що ніколи не порушують (0,7%).

Головною причиною порушення Конституції в Україні назвали нехтування законами і правами з боку посадових осіб 59,2% (68,9%); 13,2 назвали низьку правову культуру політиків (68,9%); 6,6% - слабкість Конституційного суду (2,5%); неякісно виписаний текст Конституції - 5,6%(3,3%); неспроможність громадянського суспільства забезпечити дотримання Конституції - 5,4%(6,6%).

Експерт звернула увагу на високий відсоток тих , хто вважає, що орган державної влади може порушити Конституцію, якщо це принесе користь суспільству - 10,8% (8,9%) і 18,5% якщо він вважає, що положення Конституції не відповідає інтересам суспільства (11%). Але разом з тим, порушення Конституції вважають неприпустимими за будь-яких умов 59,8%, у 2015 році так вважали 73,5%.

35,1% вважають потрібною Конституційну реформу для зміни владного механізму і якнайшвидше (27,7%); 32,2% вважають що конституційна реформа потрібна, але її слід відкласти до стабілізації ситуації (38,7%); не потрібною конституційну реформу щодо зміни владного механізму в Україні вважають 12,4% (9,5%). 20,3% не змогли відповісти (24,1%).

Розробляти зміни до Конституції 37,2% (45,6%) доручили б незалежному органу, до складу якого увійдуть представники різних гілок влади та незалежні експерти; спеціальному органу при Президенті — 18,3% (4,5%); спеціальній комісії при Верховній Раді -16,7% (8,8%); науковці, експертні організації громадянського суспільства -13,5% (21%). 13,3% не змогли відповісти (19,3%).

Затвердження нової Конституції на Всеукраїнському референдумі вважають за найкраще - 40,7%; затвердженню спеціально обраним установчим органом віддали би перевагу - 24,4%; Верховною радою - 19,4%.

Зовсім не довіряють Конституційному суду 22,9% (38,1%); Переважно не довіряють Конституційному суду 33,7% (30,3%); переважно довіряють 21% (8,8%) і довіряють цілком — 2,2% (1,1%). 20% не змогли відповісти.

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Загальнонаціональне опитування населення України присвячене питанням ставлення до конституції України було проведено Центром Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучерова для проєкту Центру політико-правових реформ з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Для порівняння наведено результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи"імені Ілька Кучерова та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.