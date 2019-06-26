Діаспорян Анталії запрошують відсвяткувати День Конституції України
Укрінформ
Консульство України в Анталії 28 червня запрошує українську діаспору на урочисте святкування Дня Конституції України.
Про це повідомляється на сторінці дипустанови у Facebook.
"Запрошуємо вас відсвяткувати разом День Конституції України. Захід відбудеться у п'ятницю, 28 червня, о 18.00 в приміщенні концертного залу MURATPAŞA BELEDİYESİ", - йдеться у повідмоленні.
В програмі:
- ярмарка-продаж;
- розваги для дітей;
- виставка дитячих малюнків;
- перегляд фільму;
- святковий концерт;
- фуршет.
Вхід вільний.