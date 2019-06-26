Діаспорян Анталії запрошують відсвяткувати День Конституції України

Консульство України в Анталії 28 червня запрошує українську діаспору на урочисте святкування Дня Конституції України.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови у Facebook.

"Запрошуємо вас відсвяткувати разом День Конституції України. Захід відбудеться у п'ятницю, 28 червня, о 18.00 в приміщенні концертного залу MURATPAŞA BELEDİYESİ", - йдеться у повідмоленні.

В програмі:

- ярмарка-продаж;

- розваги для дітей;

- виставка дитячих малюнків;

- перегляд фільму;

- святковий концерт;

- фуршет.

Вхід вільний.