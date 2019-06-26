“Імперські міфи” Росії треба розвінчувати фільмами та комп'ютерними іграми - науковці

“Імперські міфи” Росії треба розвінчувати фільмами та комп'ютерними іграми - науковці

Укрінформ
Україна 8 липня відзначатиме 310-річчя Полтавської битви, яка мала катастрофічні наслідки для країни у вигляді втрати державності на довгих два століття.

Про це йшлося під час круглого столу на тему: «Редут імперії. Полтавська битва 1709 року як місце пам’яті: історія, міф, роль у насадженні ідеологеми «русского міра» в Україні», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Полтавський міф - це частина загальноімперського міфу про багатовікову історію Російської імперії, її перемоги... А головне про те, що ніяких українців не існувало, вони не брали участі у Полтавській битві у складі московського та шведського військ як окремі підрозділи, про те, що розкол українського суспільства стався саме через різне бачення елітою перспектив його розвитку”, - наголосила провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАНУ Ольга Ковалевська.

За словами експертів, саме з часів Полтавської битви образ гетьмана Івана Мазепи почали демонізувати та називати його і всіх українців зрадниками. За часів Незалежності в Україні розпочався процес руйнації міфів про Мазепу та про події 1709 року. Зокрема, цій темі присвячувались наукові конференції, були надруковані монографії, відкрились експозиції в музеях. Водночас така робота, на думку експертів, є недостатньою, тому необхідно максимально збільшити інформування суспільства про історичні події часів Івана Мазепи. Як зазначалось, для цього доцільно не лише продовжувати проведення наукових конференцій та збільшувати книговидавництво, а держава має ініціювати кіновиробництво, створення художніх полотен та комп'ютерних ігор, присвячених періоду правління Івана Мазепи, Пилипа Орлика та інших видатних діячів.

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Учасники круглого столу нагадали, що Полтавська битва відбулася 27 червня (8 липня за новим стилем - ред.) 1709 року між військами короля Швеції Карда ХІІ й гетьмана Івана Мазепи з одного боку та армією московського царя Петра І з іншого. Шведсько-українські війська зазнали поразки. На знак помсти росіяни вщент зруйнували столицю Батурин, вбивши тисячі містян. Полтавська битва стала переломним моментом у Північній війні, яка тривала 21 рік. Поразка мала катастрофічні наслідки для України, адже на два століття вона втратила державність та стала колонією Російської імперії. Іван Мазепа з соратниками змушений був емігрувати до Молдови, започаткувавши першу хвилю української політичної еміграції.

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