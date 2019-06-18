Росіяни намагаються стерти наш рід з української історії - Розумовський

Росіяни завжди намагалися асимілювати український рід Розумовських з тим, щоб стерти півсторіччя української історії та знищити українську національну ідентичність.

Про це в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу заявив Грегор Розумовський, прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського.

"Передусім давайте спробуємо зрозуміти, чому саме росіяни так прагнуть асимілювати Розумовських. Я гадаю, це спрямовано не проти нашої родини, а має на меті стерти півсторіччя української історії. Це лише черговий із безлічі прикладів поступового знищення фактів з української національної пам’яті. Історія переписується, пам’ять розмивається, національна ідентичність втрачається. Це – складові одного плану проти України, який російські правителі реалізовують з 1654 року. Як саме, а головне – чому – зникли всі оригінали документів Переяславської угоди? Лише незначна кількість українців знають про війну під проводом Івана Виговського проти Московії, чому це так? Чому російські підручники з історії повністю оминають Гадяцький мирний договір 1658 року, або ж подають інформацію про нього, як про зраду?", - зазначив Грегор Розумовський, нині перший представник Дому Розумовських.

Він вказав на те, що після битви під Полтавою, поразки Івана Мазепи та знищення Батурина Меншиковим, останній "продовжував знищувати все українське, до чого тільки міг дотягнутися".

"Обмеженням Розумовських до двох імперських фаворитів-везунчиків, які не мають особливих політичних інтересів і реальних зв'язків з батьківщиною, і досягається потрібний росіянам ефект. Мета – звести історію "золотої осені" Гетьманщини з 1750 по 1764 роки на щось несуттєве, як і стерти весь період з 1713 по 1764 роки…Ми завжди були українським родом, і ніяким більше. Тим більше мене дратує, коли так звані патріоти, українці, говорять, що моя родина – російська. Такі заяви повторюють російську пропаганду, сфабриковану ще 1764 року", - зазначив Грегор Розумовський.

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При цьому, в Петербурзі Кирило Розумовський говорив українською мовою, а в дипломатичному спілкуванні застосовував французьку: "Сам гетьман Кирило, як зазначає у своїх спогадах княгиня Дашкова, розмовляв лише "малоросійською говіркою". Це – типовий для російського дворянства і багатьох росіян-сучасників вираз, що застосовується по відношенню до української мови. Отже, якщо вірити вищезгаданому свідченню, Кирило не розмовляв російською, а спілкувався українською. Хоча я не можу сказати, наскільки добре він нею писав. Значна частина його дипломатичного спілкування велася французькою, однак він також вивчив і німецьку мову".

Грегор Розумовський підкреслив, що ніхто з його предків "не служив Росії й не ідентифікував себе росіянином".

Більше читайте в інтерв’ю Грегора Розумовського на сайті Укрінформу.