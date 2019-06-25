В Україні стартує додаткова сесія ЗНО, перше тестування — з математики
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"26 червня тестуванням з математики розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00", - йдеться у повідомленні.
Додаткова сесія ЗНО пройде з 26 червня по 12 липня.
27 червня відбудеться тестування з німецької мови.
1 липня ЗНО з французської мови.
2 липня - тестування з іспанської мови.
3 липня пройде тест з української мови та літератури.
4 липня - тестування з фізики.
5 липня - ЗНО з англійської мови.
8 липня - ЗНО з історії України.
9 липня - тестування з біології.
10 липня - ЗНО з географії.
11 липня - ЗНО з хімії.
Основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбулася з 21 травня по 13 червня.