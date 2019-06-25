Саакашвілі заявляє, що має в розпорядженні "чорну бухгалтерію" керівництва Одеси

Колишній голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі стверджує, що має у своєму розпорядженні документи, які свідчать про підкуп керівництвом Одеси депутатів міської ради та експертів.

Про це він заявив у відеокоментарі телеканалу "112 Україна".

"Місяць тому в житловому комплексі у помічниці Галантерніка (Володимира Галантерніка, якого називають діловим партнером мера Одеси Геннадія Труханова - ред.) вилучили документи ... Тут розписані схеми, як вони привласнюють собі ділянки в історичному центрі Одеси... Тут розписано, кому вони платили гроші, щоб підробити документи", - заявив Саакашвілі.

За його словами, разові або щомісячні виплати отримували, зокрема, експерти і депутати міськради, в тому числі нібито опозиційні. Йдеться про сотні тисяч гривень.

Саакашвілі також стверджує, що розгляд справи про купівлю території заводу "Краян", дебати по якому відбуваються зараз, перенесли з Києва в Малиновський райсуд Одеси, тому що цей суд "повністю підконтрольний" Труханову.

На запитання, як до нього потрапили ці документи, Саакашвілі сказав, що йому їх передали "представники громадськості і журналісти".

"Місяць тому документи вилучили в житловому комплексі Галантерніка. Їх передали в НАБУ, НАБУ - до суду. Суд відмовився їх публікувати... Потім вони потрапили до рук представників громадськості і журналістів. І журналіст мені прямо сказав:" Я боюся їх публікувати, тому що мене вб'ють", - заявив політик.

Саакашвілі також намагався потрапити в будівлю суду, щоб надати ці документи на засіданні, де відбуваються дебати у справі про присвоєння коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Як повідомляв Укрінформ, мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють в тому, що він і кілька чиновників міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об'єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" вона була придбана за 11,5 мільйона гривень.