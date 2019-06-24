У партії Саакашвілі заявляють, що досі не отримали від ЦВК відмову у реєстрації

«Тут декілька кандидатів у депутати, які приїхали з округів, були у списку, яких не дають навіть зареєструвати, яким відмовили в реєстрації ЦВК, хочуть просто зайти і отримати аркуш-відмову, щоб піти потім в суд, і захистити свої права вже в суді», - сказав Сакварелідзе.

Він уточнив, що представники партії не отримали офіційного повідомлення від ЦВК про відмову у реєстрації, а дізналися про це зі ЗМІ.

Також Сакварелідзе заявив, що партія «Рух нових сил» провела з’їзд і ухвалила рішення щодо участі у виборах 10 червня. Це, за його словами, є правильним в правовій площині.

Політик також звернувся до Президента Володимира Зеленського. «Як гарант Конституції, я думаю, що він має втрутитися і розібратися в цій ситуації», - заявив Сакварелідзе.

Як додав Сакварелідзе, лідер «Руху нових сил» Саакашвілі сьогодні, 24 червня, приїде з Одеси і зробить заяву.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 червня представники і прихильники партії «Рух нових сил» влаштували акцію під будівлею ЦВК через недопуск партії до участі у виборах. Ворота до будівлі ЦВК закриті, людей не пускають на територію.

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року виданий 21 травня 2019 року. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Саакашвілі заявив, що його команда оскаржить рішення Центрвиборчкому про недопуск їхніх кандидатів до парламентських виборів.

У Центрвиборчкомі повідомили, що копію постанови ЦВК і копію протоколу засідання ради партії "Рух нових сил" від 8 травня і протоколу позачергового з'їзду партії від 10 червня направлять до поліції для перевірки.