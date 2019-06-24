Прихильники Саакашвілі розхитують паркан біля ЦВК

Прихильники Міхеіла Саакашвілі та члени його партії «Рух нових сил» викликали поліцію, бо їх не пускають на територію Центральної виборчої комісії, де вони хочуть провести акцію протесту через відмову у реєстрації кандидатів ввід партії на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі біля будівлі ЦВК перебувають декілька десятків людей. Частина з них стоїть за воротами, оскільки після початку акції їх закрили представники Управління державної охорони. Декілька активістів намагаються прорватися на територію ЦВК і розхитують паркан.

Однопартійці Саакашвілі та активісти біля ЦВК/ Фото Володимира Тарасова

Як повідомила член партії «Рух нових сил» Олена Терещенко, працівники УДО дали дозвіл відкрити ворота і пропустити 10 активістів, проте потім ворота знову закрили.

Після цього представники партії викликали наряд поліції.

Також до будівлі ЦВК не можуть потрапити працівники Центрвиборчкому. Будівлю охороняє кілька десятків працівників поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року виданий 21 травня 2019 року. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Саакашвілі заявив, що його команда оскаржить рішення Центрвиборчкому про недопуск їхніх кандидатів до парламентських виборів.