Верховний суд Австрії розглядає справу про екстрадицію Фірташа до США

Верховний суд Австрії розпочав відкрите засідання з розгляду касаційної скарги щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

В залі Палацу правосуддя у Відні, де проходить судовий процес, зібралося близько 50 осіб, заповнивши вщент невеличке приміщення. Серед присутніх - велика кількість журналістів.

Під час засідання колегія суддів Верховного суду Австрії має розглянути та прийняти рішення щодо поданої генеральною прокуратурою "касаційної скарги з дотримання законності" на рішення Вищого земельного суду Відня щодо екстрадиції Фірташа, а також стосовно поданого самим українцем клопотання про перегляд справи щодо його екстрадиції до США.

Раніше 27 лютого ц.р. генеральна прокуратура при Верховному суді Австрії подала на розгляд цього суду так звану касаційну скаргу з дотримання законності на рішення Вищого земельного суду Відня від 21 лютого 2017р. щодо екстрадиції Фірташа. На думку генпрокуратури, при винесенні рішення про допустимість екстрадиції українського олігарха до США Вищий земельний суд Відня недостатньою мірою перевірив відсутність політичних мотивів американської сторони при подачі запиту на екстрадицію. Таким чином, генеральна прокуратура, яка в Австрії не займається кримінальним переслідування і діє як орган контролю за правильним застосуванням закону, порекомендувала Вищому суду з метою відновлення законності скасувати це рішення та відправити справу на повторний розгляд до Вищого земельного суду Відня.

Ще раніше касаційну скаргу на рішення Вищого земельного суду Відня до найвищої судової інстанції Австрії – Верховного суду - подав захист українського олігарха.

Судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF та одного з найбагатших та найвпливовіших людей України Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває з 2014 року. Протягом цього часу олігарх зобов’язаний не залишати територію Австрії.

Як повідомлялося, українського олігарха Дмитра Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у хабарі з тим, щоб отримати дозвіл на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у базованій у Чикаго (США) компанії Boeing. У подальшій аргументації мін’юсту США для австрійського суду Фірташа також було названо "високопоставленою особою російської організованої злочинності".

Сам Фірташ заперечує усі обвинувачення, а його захист заявляє, що в США на їх підопічного може очікувати політично мотивований вердикт. Власника корпорації Group DF захищає потужна команда адвокатів, серед яких, зокрема, колишній міністр юстиції Австрії Дітер Баумдорфер, колишній міністр внутрішньої безпеки США Майкл Чертофф, екс-прокурор Чикаго Ден Вебб.

Через тиждень після затримання земельний суд Відня звільнив Фірташа під рекордну для цієї країни заставу - 125 млн євро та підписку про невиїзд з Австрії. Заставу вніс російський олігарх Василь Анісімов, який, за даними ЗМІ, є другом довіреної особи Путіна Аркадія Ротенберга, фігуранта санкційних списків США і ЄС.

30 квітня 2015 року земельний суд Відня відмовив у видачі українського олігарха до США, мотивувавши, що США не надали достатньо доказів на підтримку свого обвинувачення, яке виглядає "політично мотивованим".

Однак, під час розгляду апеляції 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дійшов висновку про допустимість екстрадиції та карного переслідування Фірташа на вимогу США, вказавши, що американська сторона надала додаткову інформацію.

Між тим, відразу після засідання олігарх був знову затриманий прямо в залі суду – цього разу за запитом правоохоронних органів Іспанії у рамках розслідування справи про відмивання коштів та участі в злочинній організації. Через декілька днів Фірташ був звільнений під раніше внесену заставу (у 2014р.), а наприкінці року, 19 грудня 2017 року, Вищий земельний суд відмовив в екстрадиції бізнесмена за іспанським запитом, заявивши про недостатність наданої інформації іспанською стороною.

Водночас захист українського олігарха подав у Верховний суд Австрії - найвищу судову інстанцію країни - касаційну скаргу на лютневе рішення про екстрадицію до США. 12 грудня 2017 року стало відомо, що Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію Фірташа. При цьому сам розгляд справи було призупинено, допоки суд ЄС не винесе рішення щодо застосування норм Хартії ЄС з прав людини під час апеляційних розглядів у Австрії.

Подане у 2017р. Верховним судом Австрії звернення до суду ЄС не було пов’язаним зі справою Фірташа, там йшлося про трьох інших бізнесменів, однак захист українського олігарха використав цю ситуацію у своїй касаційній скарзі до Верховного суду Австрії, також пославшись на норми Хартії ЄС з прав людини. 24 жовтня 2018р. суд ЄС вказав, що Хартія ЄС не зобов'язує національний австрійський суд повторно розглядати справу, по якій уже є рішення, якщо одна зі сторін декларує бажання домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС. Ухвалення цього рішення у паралельній до справи Фірташа справі відкрило можливість для колегії суддів Вищого суду Австрії відновити розгляд справи українського олігарха.

На початку січня 2019 року стало відомо, що американські прокурори долучили до доказів у справі про екстрадицію Фірташа звіт консалтингової компанії McKinsey, яка оцінювала пропозицію компанії-посередника Bothli Trade, яка належить українському олігарху, щодо на видобутку титану в Індії. У звіті консалтингова компанія, зокрема, вказувала Boeing про ризики, з якими він може зіштовхнутися, працюючи з компанією Фірташа, та рекомендувала компанії перевірити потенційного бізнес-партнера, розписавши ймовірну стратегію Bothli Trade з підкупу індійських чиновників.

27 лютого ц.р. Генеральна прокуратура при Верховному суді Австрії подала на розгляд цього суду так звану "касаційну скаргу з дотримання законності" на рішення Вищого земельного суду Відня від 21 лютого 2017р. щодо екстрадиції Фірташа. Вона порекомендувала Вищому суду з метою відновлення законності скасувати це рішення та відправити справу на повторний розгляд до Вищого земельного суду Відня.

Наприкінці лютого 2019 року австрійські ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляли, що колишня дружина та пасинок Фірташа мають намір подати до Центральної прокуратури по боротьбі з економічними злочинами та корупцією Відня позовну заяву проти олігарха та його довіреної особи, високопоставленого українського функціонера, за обвинуваченням у завданні шкоди на 5 млрд євро.

Читайте також: АМКУ підозрює групу Фірташа у зловживанні на ринку азотних добрив

На початку червня 2019 р. американські ЗМІ повідомили, що адвокат Фірташа Ден Вебб не виключає, що його підопічного можуть екстрадувати до США вже на початку липня, якщо Верховний суд Австрії схвалить відповідне рішення Вищого земельного суду Відня.

Після ухвали Верховного суду Австрії остаточне рішення щодо екстрадиції Фірташа до США прийматиме федеральний міністр юстиції Австрії. Після політичної кризи, розпаду коаліції та формування в Австрії 3 червня нового перехідного уряду посаду федерального віце-канцлера, міністра у справах конституції, реформ, дерегуляції та юстиції займає Клеменс Яблонер, у минулому голова Вищого адміністративного суду Австрії.