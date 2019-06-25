У Мінʼюсті пояснили, що реєстрація проживання не дає права власності на житло

У Мінʼюсті пояснили, що реєстрація проживання не дає права власності на житло

Укрінформ
Реєстрація місця проживання не дає жодного права на отримання у власність квартири чи її частки.

Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

“По-перше, замість “прописки” ми маємо реєстрацію місця проживання! І функцію цю виконують виконавчі органи місцевого самоврядування, тобто міські, сільські та селищні адміністрації. По-друге, реєстрація не дає сьогодні жодного права чи надії на отримання у власність квартири або її частки!” - наголосила Сукманова.

Вона нагадала, що 20 років тому “прописка” де-факто означала право на квартиру, яку давала держава.

За словами Сукманової, зареєструвати чи зняти з реєстрації особу, якщо йдеться про приватну квартиру, "є виключно волею власника і для цього йому не потрібно вигадувати підстави".

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“Знов таки, єдиним виключенням є реєстрація неповнолітніх дітей. Там трохи інша історія щодо соціального захисту неповнолітніх”, - уточнила перший заступник міністра.

Окрім того, вона наголосила, що закон встановлює 30-денний термін для реєстрації в разі зміни місця проживання.

Водночас Сукманова навела випадки, коли реєстрація місця проживання необхідна: для реалізації виборчого права, влаштування дитини до закладів дошкільної та шкільної освіти (зареєстровані мають пріоритет), взяття на військовий облік, реєстрації приватного підприємця та оформлення паспорта.

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