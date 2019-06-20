У Мін’юсті пояснили, як рішення Зеленського вплине на вартість послуг нотаріуса

У Мін’юсті пояснили, як рішення Зеленського вплине на вартість послуг нотаріуса

Укрінформ
Внаслідок скасування указу “Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій” вартість нотаріальної послуги визначатиметься за домовленістю сторін.

Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова у Facebook.

“Важлива новина для бізнесу, адвокатів та громадян! Від сьогоднішнього дня вам більше не потрібно сплачувати приватним нотаріусам 1% від суми договору за їх послуги. Президент Володимир Зеленський скасував указ Президента Леоніда Кучми від 1998 року, який цей 1% запроваджував. Тепер вартість нотаріальної послуги визначатиметься виключно за домовленістю сторін!”, - зазначила Сукманова.

Вона нагадала, що скасовувати цю норму було давньою ініціативою бізнес-спільноти.

Зокрема, зауважила перший заступник міністра, минулого року Мін‘юст спільно з провідними бізнес-асоціаціями та Офісом ефективного регулювання вносив скасування цього 1% в законопроєкт 9311 “Рейдерство стоп”. “Тепер бізнес, адвокати та громадяни зможуть частіше звертатися до нотаріусів за посвідченням різних документів, яке у тому числі є інструментом захисту, не рахуючи, в яку копійчину це їм влетить”, - вважає перший заступник міністра юстиції.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 20 червня 2019 року видав указ “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України” № 418/2019.

Серед таких, зокрема, і указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 “Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій”.

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