Справа Гандзюк: Захист Мангера клопотатиметься про повторну експертизу

Сторона захисту Владислава Мангера клопотатиме про проведення повторної судово-медичної експертизи тіла Катерини Гандзюк.

Про це заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ознайомилися з матеріалами судово-медичної експертизи… Ми подаємо на цьому тижні клопотання про проведення повторної експертизи», - зазначив Ільченко.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, Ільченко зазначив, що захист не проситиме ексгумації. За його словами, описова частина судово-медичної експертизи «правильна», а от висновки не відповідають описовій частині.

«Тобто, можна незалежному експерту дати почитати те, що… описали, як йшло лікування, а потім зробити нові висновки», - зазначив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла.

За підозрою у причетності до вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня підозру Мангеру замінили - на «замовленням завдання тілесних ушкоджень».

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду в Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох з п'яти обвинувачених.

Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік - погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.