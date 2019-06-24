Вбивство Гандзюк: у Раді хочуть заслухати керівників ГПУ, СБУ та Нацполіції
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Як зазначається у пояснювальній записці до відповідного проекту постанови №10397, звіт містить висновки ТСК за результатами проведеного розслідування.
Проект постанови передбачає заслуховування звіту Тимчасової слідчої комісії Верховною Радою та направлення його Президенту України, Голові Верховної Ради, Прем’єр-міністру, Генеральній прокуратурі, Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції України до відома, розгляду в межах компетенції та відповідного реагування.
Пропонується доручити Генпрокуратурі, СБУ, МВС, Нацполіції поінформувати Верховну Раду у 2-тижневий термін за результатами розгляду матеріалів Тимчасової слідчої комісії.
“Разом з тим Комісія вважає за необхідне заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України генерального прокурора України, керівництво Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України з питань розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів”, - ідеться в пояснювальній записці.
Члени ТСК очікують, що ухвалення проекту постанови дозволить Верховній Раді розглянути звіт Тимчасової слідчої комісії та прийняти відповідні рішення щодо викладених у ньому висновків і пропозицій.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у листопаді 2018 року утворила Тимчасову слідчу комісію для перевірки відомостей та з'ясування стану розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.