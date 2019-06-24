Вбивство Гандзюк: у Раді хочуть заслухати керівників ГПУ, СБУ та Нацполіції

Члени ТСК ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів зареєстрували проект постанови про звіт ТСК.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці до відповідного проекту постанови №10397, звіт містить висновки ТСК за результатами проведеного розслідування.

Проект постанови передбачає заслуховування звіту Тимчасової слідчої комісії Верховною Радою та направлення його Президенту України, Голові Верховної Ради, Прем’єр-міністру, Генеральній прокуратурі, Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції України до відома, розгляду в межах компетенції та відповідного реагування.

Пропонується доручити Генпрокуратурі, СБУ, МВС, Нацполіції поінформувати Верховну Раду у 2-тижневий термін за результатами розгляду матеріалів Тимчасової слідчої комісії.

“Разом з тим Комісія вважає за необхідне заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України генерального прокурора України, керівництво Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України з питань розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів”, - ідеться в пояснювальній записці.

Члени ТСК очікують, що ухвалення проекту постанови дозволить Верховній Раді розглянути звіт Тимчасової слідчої комісії та прийняти відповідні рішення щодо викладених у ньому висновків і пропозицій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у листопаді 2018 року утворила Тимчасову слідчу комісію для перевірки відомостей та з'ясування стану розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.