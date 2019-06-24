Ноутбук і телефон Гандзюк досі не знайшли – адвокат Мангера

Ноутбук і мобільний телефон загиблої херсонської активістки, в.о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерини Гандзюк так і не були знайдені.

Про це у понеділок на пресконференції у Херсоні заявив адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ноутбук і телефон Катерини Гандзюк так і не були знайдені. Ми…вимагали їх знайти, але нам слідство відповіло, що зміст телефону і ноутбуку Гандзюк не має значення для встановлення істини у справі. Тобто, немає значення, кому і що писала людина перед своєю смертю - на думку СБУ», - зазначив Ільченко.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючу справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня усі вже відомо, що підозру Мангеру замінили "замовленням завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області у Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох з п'яти обвинувачених.

Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, пособники Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.