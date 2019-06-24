СБУ змушувала сказати свідка, що Мангер напідпитку зізнався у замовленні Гандзюк - адвокат

Від директора бази відпочинку «Арабатська Стрілка» Георгія Безручка, якого звинувачують у хабарництві, працівники СБУ вимагали дати свідчення проти голови Херсонської облради Владислава Мангера у справі Гандзюк.

Про це у понеділок на пресконференції у Херсоні заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами адвоката, до Безручка, який перебував у реанімації, прийшов працівник СБУ Криму, і висунув умову: «або ти даєш покази, що в тебе відпочивав Мангер, був напідпитку і сказав: так, я замовив Катерину Гандзюк, або ми тобі зараз обираємо запобіжний захід, і веземо тебе в СІЗО СБУ».

Адвокати запевняють, що Безручко протягом року не мав зустрічей сам на сам з Мангером і не бачив його напідпитку. Проте, на їхню думку, якби Безручко дав покази проти Мангера, то це була б «інформаційна бомба» . «Ми змушені втручатися у цю ситуацію…В тому числі, супроводжувати скаргу до ДБР (щодо справи Безручка - ред.)», - зазначив Ільченко.

Як зазначив адвокат, директора комунального підприємства облради — бази відпочинку «Арабатська Стрілка» Георгія Безручка звинувачують у вимаганні хабаря 30 тисяч доларів. За словами Ільченка, земельні ділянки, за які начебто вимагав хабар Безручко, розташовані на території Щасливцевської сільради і ніякого стосунку до оформлення цієї землі він не мав.

У п’ятницю Безручко потрапив у лікарню з інсультом. Після його госпіталізації, як стверджує захист, у нього вдома провели обшук.

Адвокати також зазначили, що, Безручко не є радником голови облради, як про це повідомляють сайти військової прокуратури Південного регіону та СБУ. Також, як повідомила сторона захисту, розпорядженням голови облради Безручко відсторонений від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування.

Як зазначає сторона захисту, подано клопотання про взяття Георгія Безручка під варту із заставою 3 мільйони гривень.

На думку Ільченка, на Безручка тиснули, оскільки 3 серпня закінчується граничний строк досудового розслідування у справі Катерини Гандзюк. Після цього слідство зобов'язано розсекретити всі матеріали слідства. Захист Мангера планує оприлюднити всі матеріали слідства для громадського незалежного контролю за якістю розслідування.

«Тобто, до 3 серпня слідство має право проводити ще якісь слідчі дії, якщо до 3 серпня вони не зберуть доказів по цій справі, вони її зобов’язані закрити», - зазначив Ільченко.

Наразі у Головному управлінні СБУ в АР Крим не коментують інформацію, оприлюднену стороною захисту Мангера.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня 2018 року активістку, і. о. керуючу справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня усі вже відомо, що підозру Мангеру замінили "замовленням завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області у Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох з п'яти обвинувачених.

Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, пособники Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.