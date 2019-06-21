Експерти пропонують створити робочу групу при АП для протидії рейдерству

Створення робочої групи бізнесспільноти при новій Адміністрації Президента стане основою для вироблення дієвих механізмів проти рейдерства.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Право власності як основа інвестиційної привабливості України" сказав голова комітету «Незалежна медіа-профспілка України» Влад Сидоренко.

"Коли оновилась Адміністрація Президента і ми отримали нову команду, ми б хотіли створити прямо сьогодні, поки не оновився парламент, дієвий механізм, таку собі кнопку запобігання безчинству, яке сьогодні нарощується. Ми б хотіли, щоб це був механізм, який міг запобігати цьому вже на першому етапі таких спроб. Ми маємо сьогодні створити цю групу разом з експертами, спеціалістами, бізнесоб'єднаннями, журналістами та представниками силових структур. Також, як тільки оновиться парламент та влада, хочемо внести у Верховну Раду ті інструменти, що дозволять викоренити всі рейдерства зі сфери життя бізнесу", - сказав Сидоренко.

Він зазначив, що така група зможе швидко реагувати на всі види рейдерства і має напрацювати до початку роботи нового парламенту ті інструменти, які допоможуть це викоренити.

За словами першого віцепрезидента Нотаріальної палати України Ольги Оніщук, під час дослідження виявлено 13 способів, якими користуються рейдери для того, щоб захопити майно та бізнес.

"Ми їх розділили на підгрупи. Це, перш за все, рейдерство в державних реєстрах. Також ми виділили групу земельного рейдерства та ще групу інших видів рейдерства, коли відбувається крадіжка комунального чи державного майна та одночасно з цим відбувається маніпуляція з технічними описами та адресами", - зауважила Оніщук.