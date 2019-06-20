Українцям на початок року заборгували понад мільярд "лікарняних"

Станом на 1 січня 2019 року залишилися несплаченими виплати на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за поданими страхувальниками заявами-розрахунками в сумі 1042,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у Мінсоцполітики у відповідь на запит Укрінформу.

“У зв’язку з недонадходженням у 2018 році до бюджету Фонду соціального страхування запланованого обсягу єдиного внесу на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у сумі 871,7 млн грн, станом на 1 січня 2019 року залишилися несплаченими виплати на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за поданими страхувальниками заявами-розрахунками за період з 5 грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року у сумі 1042,2 млн гривень”, - ідеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики наголосили, що постійно здійснюють контроль за надходженням коштів до бюджету ФСС та моніторинг стану матеріального забезпечення застрахованих осіб за рахунок коштів ФСС.

За інформацією відомства, результати моніторингу щоденних надходжень коштів від частки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються до бюджету Фонду, "свідчать про перевищення планових показників".

Зокрема, як зазначається, за результатами січня-травня 2019 року перевищення надходжень становило майже 800 млн грн.

При цьому, заявляють у Мінсоцполітики, спостерігається зменшення середньоденних видатків Фонду на виплату матеріального забезпечення за поданими заявами-розрахунками.

“Так, у січні 2019 року зазначена сума становила 58,6 млн грн, у лютому — 64,4 млн грн, у березні — 63,6 млн грн, у квітні — 60,5 млн грн, у травні — 58,0 млн грн. Зазначені фінансові показники сприятимуть погашенню заборгованості з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності протягом наступних місяців”, - запевняють у Мінсоцполітики.

Окрім того, у відповіді зазначається, що після надходження від ФСС фінансування на рахунок роботодавця останній зобов’язаний здійснити виплату застрахованій особі відповідного матеріального забезпечення.