Суд ”закрив” церкву Московського патріархату в Раді

Окружний адмінсуд зобов'язав припинити діяльність Свято-Володимирського храму УПЦ МП, розташованого у приміщенні парламенту.

Відповідне рішення 12 червня ухвалив суддя Андрій Федорчук за позовом народного депутата Віктора Романюка. Рішення оприлюднене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Зобов'язати Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України припинити діяльність Свято-Володимирського храму УПЦ МП, який розташований по вулиці АДРЕСА_3, кабінет №713 а шляхом звільнення кабінету №713а", - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Також рішенням суду було визнано протиправною бездіяльність Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВР щодо роботи згаданого храму у приміщенні парламенту.

Дане рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку в суді апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

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Як йдеться у мотивувальній частині рішення суду, свій позов народний депутат аргументував тим, що функціонування Свято-Володимирського храму Української православної церкви здійснюється незаконно та створює загрозу його життю та здоров'ю під час здійснення депутатських повноважень в приміщенні Комітетів Верховної Ради. Додатково позивач повідомив, що у даної культової споруди відсутні будь-які установчі документи щодо створення релігійної організації, а також дозвільні, погоджувальні документи на переобладнання приміщення в адміністративному будинку ВР під культове.

Водночас, як повідомляє кореспондент Укрінформу, Свято-Володимирський храм Української православної церкви (Московського патріархату) досі працює у приміщенні ВР.