Парубій прокоментував позов Московського патріархату про скасування реєстрації ПЦУ

Голова ВР Андрій Парубій прокоментував намагання скасувати реєстрацію ПЦУ, перейменування проспекту Петра Григоренка в Харкові та поновлення Андрія Портнова на посаді викладача КНУ імені Шевченка, назвавши це спробами реваншу.

Про це Парубій заявив під час засідання парламенту в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу наголосити, що ми зараз живемо в тривожні дні. У той час, коли від нас ідуть найкращі захисники України, такі, як наш побратим Дмитро Тимчук, всередині країни вже відбуваються спроби реваншу", - сказав Парубій.

Він, зокрема, прокоментував намагання через суд скасувати реєстрацію Православної церкви України.

"Московська церква в Україні не лише не бажає виконувати закон і чесно вказувати свій реальний центр - Москву, вони вже намагаються скасувати реєстрацію української вселенсько визнаної церкви, хочуть забрати в українців право мати свою церкву. Київський окружний адмінсуд повинен здати іспит на державність і українське та однозначно підтвердити законність реєстрації Православної церкви України", - наголосив Парубій.

Крім того, спікер назвав повернення проспекту Григоренка у Харкові імені Георгія Жукова позбавленням українців права на власну історію.

"Це пряме порушення закону про декомунізацію, здійснене провокаційно і демонстративно. Суд має скасувати незаконне рішення, відновити законність і покарати ініціаторів", - зазначив Парубій.

Голова Верховної Ради впевнений, що керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка має скасувати відновлення колишнього заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова на посаді викладача юридичного факультету.

"Нас вже позбавляють гідності, коли призначають професором національного університету імені Шевченка придворного юриста Януковича. Студенти вже почали протест. Керівництво вузу повинно скасувати це ганебне призначення, і це іспит для всіх нас", - підкреслив спікер.

Парубій також заявив, що українці не допустять скасування закону про мову та перегляду обов'язкових часток українського мовлення на радіо і телебаченні.

"За право жити в своїй вільній країні ми заплатили тисячами кращих українців. 5 років ми будували міцну справжню державу і відбиваємо російську агресію на всіх фронтах. Ми маємо мобілізувати всі державницькі сили, щоб зупинити реванш. І тепер ми вже не дамо повторити старі історії, не віддамо державу, не відступимо. Україна буде вільною, сильною і єдиною", - підсумував Парубій.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 червня депутати Харківської міської ради проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Також цього дня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Київської митрополії УПЦ МП, яка просить визнати протиправною і скасувати реєстрацію Православної церкви України.

Окрім того, вчора ЗМІ повідомляли, що заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка.