Моніторингова місія ООН закликає покарати винних у смерті журналіста Комарова

"Журналіст-розслідувач з Черкас Вадим Комаров помер минулої ночі, після жорстокого нападу на нього у травні. Щирі співчуття його рідним та близьким. Це третя смерть журналіста в Україні з 2014 року. Безкарність має зупинитись негайно! Винні мають бути притягнутими до відповідальності", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

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У Національній спілці журналістів України зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити 2016 року.

Черкаська поліція наразі не встановила особу нападника на журналіста Комарова.