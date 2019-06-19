Аеропорт вірменської столиці виправив Kiev на Kyiv
Про це йдеться на офіційній сторінці посольства України у Вірменії.
«У рамках кампанії #CorrectUA Посольство України в Республіці Вірменія провело роботу з керівництвом Міжнародного аеропорту «Звартноц», Єреван, за підсумками якої було досягнуто домовленостей щодо використання коректної латинської транслітерації назви української столиці. Відтак, головні повітряні ворота Вірменії зустрічатимуть пасажирів #KyivNotKiev! Щиро дякуємо керівництву Міжнародного аеропорту «Звартноц» та єреванському офісу авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» за підтримку та сприяння!», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Рада США з географічних назв прийняла рішення про заміну офіційної назви української столиці з Kiev на Kyiv у міжнародній базі.
Як відомо, із жовтня 2018 року МЗС України разом із Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine запустили онлайн-кампанію #CorrectUA, яка має на меті звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису латиничної назви Києва – #KyivNotKiev.