Аеропорт вірменської столиці виправив Kiev на Kyiv

Міжнародний аеропорт вірменського Єревана долучилася до ініціативи #CorrectUA і почав замість Kiev використовувати правильну латинську транслітерацію назви столиці України – Kyiv.

Про це йдеться на офіційній сторінці посольства України у Вірменії.

«У рамках кампанії #CorrectUA Посольство України в Республіці Вірменія провело роботу з керівництвом Міжнародного аеропорту «Звартноц», Єреван, за підсумками якої було досягнуто домовленостей щодо використання коректної латинської транслітерації назви української столиці. Відтак, головні повітряні ворота Вірменії зустрічатимуть пасажирів #KyivNotKiev! Щиро дякуємо керівництву Міжнародного аеропорту «Звартноц» та єреванському офісу авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» за підтримку та сприяння!», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Рада США з географічних назв прийняла рішення про заміну офіційної назви української столиці з Kiev на Kyiv у міжнародній базі.

Як відомо, із жовтня 2018 року МЗС України разом із Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine запустили онлайн-кампанію #CorrectUA, яка має на меті звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису латиничної назви Києва – #KyivNotKiev.