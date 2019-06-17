Аеропорт Мінська теж долучився до кампанії #KyivNotKiev

Відсьогодні на табло білоруського національного аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kyiv, а не Kiev, як раніше.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше в адміністрації аеропорту заявили, що без сигналу з боку МЗС Білорусі летовище не долучатиметься до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці.

Водночас, 17 червня набуло чинності рішення Ради США з географічних назв про заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі. Після цього може змінитися написання назви української столиці за межами США в організаціях, що орієнтуються на американське написання. Зокрема, може йтися про міжнародні аеропорти.

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Аналогічні рішення раніше ухвалили в країнах Євросоюзу і Канаді.

Як повідомлялося, на початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.