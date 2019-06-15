Епіфаній: Владні амбіції Філарета хочуть зруйнувати столітні надії українського народу

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що "акціонером" томосу є не одна особа, а весь український народ, але "владні амбіції" почесного патріарха ПЦУ Філарета хочуть зруйнувати надії на власну помісну православну церкву.

Про це Епіфаній заявив в ефірі "Радио Новое время".

"Зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать (Філарет — ред.), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", — сказав він.

Епіфаній також розповів, що після виникнення непорозумінь намагався знайти компроміс із Філаретом, але той "говорив мовою ультиматумів".

Серед вимог, які висував Філарет, Епіфаній назвав відновлення Київського патріархату і титулу патріарха Київського, ухвалення статуту Київського патріархату і скликання його Синоду.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що зараз вже спілкується з Філаретом тільки через ЗМІ.

Як повідомлялося, 23 травня Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не знав змісту Томосу про автокефалію до об'єднання єдиної української православної церкви.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий Собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з тодішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію Томос про визнання канонічною автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відокремлення від ПЦУ Київського патріархату, і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

9 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

Пізніше Православна церква України оприлюднила підтвердження факту ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.

Згодом Філарет заявив про скликання так званого собору УПЦ КП 20 червня. У Православній церкві України стверджують, що проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (священного синоду, архієрейського і помісного соборів), є незаконними. Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "помісний собор УПЦ КП" ані за Статутом Православної церкви України, ані навіть за припиненим Статутом УПЦ КП. Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками.