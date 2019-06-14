Громадські роботи замість ув'язнення - в Пирогові провели масштабну толоку

«Ми сьогодні організували толоку, займалися прибиранням, займалися насаджуванням дерев, але нашим головним меседжем було не те, що ми можемо це робити, а ми хотіли показати, яким чином будь-яка людина може зробити свій внесок в розвиток громади, зробити корисну справу», - розповів директор ДУ "Центр пробації» Олег Янчук.

Толока в музеї у Пирогові / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

Він зазначив, що їх центр пробації займається видом покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, і одним із видів таких покарань є безоплатні громадські роботи.

«Для нас дуже важливо закликати органи правосуддя і громади ширше застосовувати такі альтернативні санкції, тому що вони полягають не лише у виконанні робіт, вони ще мають реабілітаційний зміст. Такі роботи можуть повернути до громади людину, яка вчинила шкоду, допомогти людині зрозуміти і відчути, яким чином потрібно робити користь громаді, відчути повагу громади, і сприяти тому, щоб вона в подальшому не вчиняла правопорушення», - наголосив Янчук.

За його словами, в Україні альтернативні покарання застосовуються не дуже широко, ще існує певна стигматизація щодо приниження такими роботами правопорушників для того, щоб всі бачили, що вони покарані, що вони виконують принизливу роботу. Але Янчук зазначив, що такі стереотипи мають залишитися в минулому України, і громадські роботи правопорушників мають викликати повагу в суспільстві.

За словами керівника проекту NORLAU "Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні" Віллі Гілла, повномасштабне впровадження пробації в Україні, наповнення та структура альтернативних покарань є такою ж самою, як і в Норвегії та інших країнах Європи. Він зауважив, що такі види покарань є дуже важливими для зміни всієї карної системи, бо правопорушник має змогу зробити щось корисне для своєї громади.

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«Як я вже говорив, сама суть такого покарання в Україні та Норвегії є однаковими. Я тут відокремлюю три компоненти. По-перше, це є покарання, як вид, по-друге, це є способом відшкодувати завдану шкоду суспільству, а по-третє, це виправлення особи», - сказав Гілл.

Під час акції планується прибирання території музею, висадка алеї (почесними гостями), пригощання кулешем, творча програма: майстер-клас із народних танців, футбол.

Організаторами заходу виступила Державна установа "Центр пробації", яка була утворена завдяки Міністерству юстиції України, та Музей просто неба.