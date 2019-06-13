Україну помістили на 150 позицію у глобальному індексі миру

Сіднейський інститут економіки й миру оприлюднив черговий індекс миролюбності країн, за яким Україні було відведено 150-ту позицію зі 163 можливих, за представленим рейтингом, Україна входить до 20 найбільш небезпечних країн світу.

Докладний доступ до повного тексту індексу, до методології та показників, за яким він був зроблений, можливо знайти за цим посиланням.

Україна у наведеному переліку розмістилася відразу за Північною Кореєю, і піднялася у цьому переліку на дві позиції у порівнянні з минулим роком, в той час як країна-агресор – Росія, - опустилася на одну позицію, і посідає нині 154 сходинку рейтингу.

В цілому, як відзначає дослідження, у 2019 році світ вперше за останні 5 років покращив показники миролюбності, яка досягла хай невеликого, але зростання. Цікаво, що найбільш миролюбним регіоном світу визнано Європу, де більшість з перерахованих 36 країн, включаючи Туреччину, досягли певного прогресу за «тестовими» показниками – мілітаризації, наявності конфліктів, обсягах експорту зброї, за рівнем терористичної загрози, рівнем особистої безпеки та іншими.

Щоправда, у цьому переліку європейських країн відсутня Україна, яка могла б суттєво погіршити європейську статистику. Австралійські дослідники помістили нашу країну, разом із усіма країнами пострадянського простору, до розділу «Росія і Євразія», що, очевидно, відображує певні світоглядні установки самої дослідницької установи.

Ці ж дослідники поставили Україну на перше місце за зростанням рівня миролюбності серед всіх країн світу, з показником у - 0,197 балів у загальному заліку, де мінус у підсумковому рахунку означає поліпшення становища з миром. Для порівняння – Нікарагуа, яка знаходиться на іншому «полюсі» з найвищим показником падіння миролюбності відразу на 54 позиції (до 120 місця у загальному переліку країн), набрала відразу + 0,377 балів у рейтингу миролюбності, що, зрозуміло, є погіршенням становища.

Цей момент заслуговує на наведення прямої цитати з аналітичної доповіді, яка супроводжує індекс.

«Минулого року Україна продемонструвала найбільше покращення у світі щодо кількості балів, піднявшись на дві позиції до 150 місця. Україна має третє за кількістю зменшення показника смертності у ВНУТРІШНІХ конфліктах – на 85,7 відсотків, що означає, що більше 7800 життів були збережені. Разом з цим, інтенсивність ВНУТРІШНЬОГО конфлікту та відносин з сусідами залишається на рівні п’яти з п’яти можливих (погано - ред). Суттєве покращення в сфері безпеки включає зменшення примусового переміщення населення, випадків позбавлення волі, зменшення проявів тероризму і, особливо, політичного тероризму. Ці поліпшення були частково змазані погіршенням політичної стабільності, на фоні непевності навколо виборів 2019 року. Разом з цим, в час, коли це пишеться, провідний кандидат Володимир Зеленський отримав 70 відсотків голосів у другому раунді виборів. Оскільки нестача політичного досвіду не підриває його здатності до політичної діяльності, він може виявитися здатним покращити єдність і стабільність країни», - зазначається в доповіді.

Залишається додати, що до п’ятірки найбільш миролюбних держав планети Сіднейський інститут зарахував Ісландію, Нову Зеландію, Португалію, Австрію та Данію. Відповідно, п’ять країн, які замикають перелік, у зворотній послідовності – Афганістан, Сирія, Південний Судан, Ємен та Ірак.