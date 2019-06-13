ООН: з початку року через агресію РФ на Донбасі загинули 12 цивільних

За 5 місяців 2019 року в зоні конфлікту на сході України загинуло 12 цивільних осіб, 58 людей поранено - і це найнижчі показники з початку військового конфлікту, пов'язаного з російською агресією в Україні.

Про це зазначається в доповіді Місії Організації Об'єднаних Націй, повідомляють Новини ООН.

"У зоні конфлікту на Донбасі продовжують гинути і діставати поранення цивільні люди, власність продовжує руйнуватися, цивільні об'єкти зазнають атак. Найсвіжіші цифри станом на 9 червня показують, що за п'ять місяців цього року 12 цивільних осіб загинуло, 58 було поранено - це найнижчі цифри за останні п'ять років ", - наголошується в публікації.

Водночас представники Місії ООН констатують позитивну динаміку в плані скорочення випадків загибелі або поранення цивільних осіб в ході конфлікту.

"З кожним роком кількість цивільних осіб, які були вбиті або дістали поранення, постійно скорочується. У 2019 року в період, який охоплений доповіддю [з 16 лютого по 15 травня 2019 року], цифри майже на 50 відсотків нижче, ніж в 2018 році. А в 2018 році ці цифри були в два рази нижче, ніж в 2017 році. Тобто йде стійке зниження випадків загибелі і поранень цивільних осіб у результаті конфлікту ", - повідомляють в ООН.