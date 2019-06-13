Зарплату вчителям “реформують” - що зміниться

Міністерство освіти та науки розробило реформу оплати праці педагогічних працівників, яка, зокрема полягає у вирівнюванні дисбалансу в оплаті праці молодих учителів та вчителів з великим стажем роботи.

Загалом на це потрібно 25 млрд грн або 10% від усього освітнього бюджету на 2019 рік.

Про це міністр освіти та науки Лілія Гриневич сказала на зустрічі з учителями і керівниками освіти Вінницької області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми стоїмо на порозі реформи оплати праці педагогічних працівників. Вже є постанова Кабінету міністрів, але вона має йти в пакеті з бюджетним законодавством на 2020 рік. Це можна зробити тільки під час ухвалення бюджету. Суть реформи полягає в тому, що, по-перше, підвищуємо зарплату, але й вирівнюємо величезний дисбаланс, який є в зарплаті вчителя. ... Для цього потрібно буде вкласти в наступному бюджеті 25 млрд грн. Це багато, тому що весь консолідований бюджет в країні, починаючи з дошкільної освіти, — 230 млрд грн”, - сказала Гриневич.

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За її словами, таку саму проблему необхідно вирішувати в оплаті праці вихователів дитячих садочків, які отримують мінімальну заробітну плату.

Міністр наголосила на важливості того, щоб наступний уряд і Верховна Рада наступного скликання внесли цю пропозицію реформи зарплати педпрацівників у бюджет на наступний рік.

Очільниця МОН нагадала, що заробітна плата вчителів у 2017 році зросла на 50%, в 2018 році на 20-25% в залежності від учителя, в 2019 - на 9%.