Уряд схвалив концепцію реформування профосвіти

Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування професійної освіти до 2027 року, яка передбачає передачу управління та фінансування на місця, створення мережі центрів досконалості, нові стандарти та модернізацію інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

“Реформа профосвіти супроводжуватиметься не лише масштабною модернізацією інфраструктури, а й зміною стандартів та навчанням майстрів і вчителів, що викладають у профтехах. Зараз ми маємо близько 180 навчально-практичних центрів у всій країні, на базі яких учні можуть працювати з сучасним обладнанням, а заклади - проводити підвищення кваліфікації та заробляти додаткові кошти. Але цього недостатньо, щоб забезпечити нашу економіку якісними фахівцями. Тому в концепції ми виписали реальні кроки та механізми для оновлення сфери. Вони допоможуть вивести профосвіту на інший рівень, зробити її привабливою для молоді, а також дадуть поштовх до професійного розвитку педагогів”, - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Загалом зміни проходитимуть за трьома напрямами: фінансування; якість освіти; державно-приватне партнерство.

Передбачається, що фінансування та управління закладами перейде на обласний рівень. Разом з тим заклади отримають більшу автономію у частині використання фінансів, зможуть самостійно залучати додаткові ресурси на покращення інфраструктури, працювати за власними освітніми програмами.

Отримавши адміністративні повноваження, місцева влада зможе самостійно оптимізувати мережу, наприклад, об’єднуючи кілька профтехів в один багатопрофільний заклад. Органом, який здійснюватиме нагляд за розподілом коштів між закладами, а також сприятиме співпраці закладів з бізнес-партнерами, будуть новостворені регіональні ради профосвіти.

Оновити навчальний зміст планується через розробку стандартів профосвіти. Новим також буде створення мережі кваліфікаційних центрів, які проводитимуть оцінку та визнання результатів навчання, підтвердження професійних кваліфікацій тощо.

Серед інших механізмів підвищення якості освіти - збільшення практичної складової навчання. Для цього в закладах оновлять матеріально-технічну базу, а до проведення занять майстри зможуть залучати фахівців з досвідом реальної роботи на підприємствах.

Для поглиблення державно-приватного партнерства концепція передбачає розвиток дуальної форми освіти та залучення роботодавців до освітнього процесу, наприклад, через спільне оцінювання учнів.

Однією з новацій є створення мережі Центрів професійної досконалості. Планується, що це будуть інноваційні осередки з сучасним обладнанням, майданчиком для комунікацій, навчання та обміну досвідом. Там працюватимуть спеціалісти, які, зокрема, допомагатимуть школярам визначитися з професією, учням та випускникам профтехів - працевлаштуватися за фахом, а досвідченим фахівцям - пройти перенавчання, отримати часткову кваліфікацію або нову освіту.

Відкриття центрів планується, зокрема, коштом коштів європейського проекту “EU4Skills”. Він передбачає, що Україна отримає грант у розмірі 58 млн євро для впровадження змін.