Двоє членів ВРП, призначення яких скасував Зеленський, взяли відпустки власним коштом

Члени Вищої ради правосуддя Михайло Ісаков та Андрій Василенко, призначення яких на посади скасував своїми указами Президент України Володимир Зеленський, написали заяви про відпустку без збереження заробітної плати.

Про це поінформував голова ВРП Володимир Говоруха на засіданні в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Член ВРП, щодо якого видано указ, повідомив ВРП про його оскарження в суді. У зв’язку з ситуацією, яка склалася, для можливості її вирішення судом, задля запобігання сумніву правомірності діяльності Вищої ради правосуддя, зазначені члени ВРП звернулися з заявами про надання відпустки без збереження заробітної плати”, - зазначив Говоруха.

Водночас він додав, що Вища рада правосуддя продовжує виконувати функції, визначені Конституцією та законами України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 10 червня скасував укази п'ятого Президента Петра Порошенка від 13 травня 2019 року про призначення членами Вищої ради правосуддя (ВРП) Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

Крім того, ще одним указом від 10 червня Зеленський оголосив відкритий конкурс із відбору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя і затвердив положення про проведення такого конкурсу.