У Києві презентували платформу “Безпека. Жінки. Мир”

В Україні започатковано платформу “Безпека. Жінки. Мир” задля активного залучення жінок в миротворчі процеси.

Про це розповіла перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час прес-конференції в Укрінформі.

“Ми сьогодні хочемо презентувати платформу “Безпека. Жінки. Мир”, яка повністю перекликається з резолюцією №1325 ООН “Жінки. Мир. Безпека”, і яка свідчить про те, що дуже важливо, щоби Україна не зупинялася в тому, щоб жінки не просто були активно залучені до влади, до політичних процесів, до парламентської кампанії, а й так само безпосередньо активно впливали на миротворчі процеси в країні і на сектор безпеки та оборони”, - зазначила вона.

Геращенко запевнила, що платформа не є партійною й до співпраці пропонуватиметься залучати громадські організації, жіночі ветеранські рухи.

Крім того, парламентарій зауважила, що у майбутній Верховній Раді мають намір створити міжфракційне об’єднання, яке опікуватиметься питаннями рівних можливостей чоловіків і жінок та активним залученням жінок саме до миротворчих процесів.

Своєю чергою, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що за останні п’ять років було докладено багато результативних зусиль, що питання рівності між чоловіками і жінками “пріоретизувати і інституціоналізувати максимально у наших внутрішньодержавних процедурах”.

“Для нас миру за будь-яку ціну не існує, з підвищенням ролі і думки жінок, кількості жінок у секторі безпеки й оборони, зокрема, ми точно можемо розраховувати на те, що наші зусилля щодо миротворення будуть набагато успішнішими і в майбутньому”, - переконана урядовець.

Також вона додала, що важливо, аби жінки не тільки були присутні у секторі безпеки й оборони, а дедалі більше обіймали на рівні з чоловіками керівні посади.

Водночас міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз наголосила, що залучення саме жінок до мирних процесів, до врегулювання мирних процесів демонструє їх результативність та ефективність.

“Безпека. Жінки. Мир” — це не просто платформа. Це конкретна дієва участь жінок у реалізації програмних засад в нашій державі, які спираються на європейський та євроатлантичний курс, на інтеграцію нашої держави до цивілізованих країн”, - сказала міністр.

Фріз запевнила, що учасники платформи наполягатимуть, що нам потрібен мир не за будь-яку ціну, що безпека має бути не лише декларативною, а дієвою, яка забезпечуватиме нашій країні стабільний мир.