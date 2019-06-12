На Донбасі за час агресії РФ загинули шість жінок-військових, 26 зазнали поранень
Про це розповіла перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час прес-конференції в Укрінформі.
"На жаль, серед загиблих українців у нас є жінки. На сьогодні, за інформацією Міністерства оборони, на Донбасі загинуло шість жінок. Це героїчні абсолютно постаті", - сказала вона.
Крім того, за її словами, 26 жінок-військовослужбовців отримали поранення.
Парламентарій нагадала, що всього у лавах ЗСУ проходять службу і працюють понад 55 тисяч жінок, із них саме проходять службу 26 тисяч 617 жінок-військовослужбовців, які в тому числі виконують бойові завдання на сході.
Водночас вона підкреслила, що в Україні нині лише 3 тисячі 574 жінок-офіцерів.
Також Геращенко додала, що загалом 7 тисяч жінок-військовослужбовців стали учасниками бойових дій.
Разом з тим, віце-спікер поінформувала, що, за даними Нацполіції, на Донбасі 54 цивільних жіни загинули від мін і вибухонебезпечних предметів.
Фото: Микола Тис/ZIK