На Донбасі за час агресії РФ загинули шість жінок-військових, 26 зазнали поранень

У зоні проведення операції Об’єднаних сил за час російської агресії загинуло шість жінок-військовослужбовців, ще 54 цивільні жінки загинули через міни.

Про це розповіла перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час прес-конференції в Укрінформі.

"На жаль, серед загиблих українців у нас є жінки. На сьогодні, за інформацією Міністерства оборони, на Донбасі загинуло шість жінок. Це героїчні абсолютно постаті", - сказала вона.

Крім того, за її словами, 26 жінок-військовослужбовців отримали поранення.

Парламентарій нагадала, що всього у лавах ЗСУ проходять службу і працюють понад 55 тисяч жінок, із них саме проходять службу 26 тисяч 617 жінок-військовослужбовців, які в тому числі виконують бойові завдання на сході.

Водночас вона підкреслила, що в Україні нині лише 3 тисячі 574 жінок-офіцерів.

Також Геращенко додала, що загалом 7 тисяч жінок-військовослужбовців стали учасниками бойових дій.

Разом з тим, віце-спікер поінформувала, що, за даними Нацполіції, на Донбасі 54 цивільних жіни загинули від мін і вибухонебезпечних предметів.

Фото: Микола Тис/ZIK