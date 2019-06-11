У Києві святкують другу річницю безвізу

Кількасот людей зібралися на новому пішохідному мосту, що на Володимирській гірці у Києві, на святкову акцію з нагоди другої річниці дії безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Організаторами заходу виступили політична партія “Європейська солідарність” та громадська організація “Справа Громад”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники флешмобу тримають у руках прапори Євросоюзу, символічні жовті зірки та плакат із написом “Пишаюся українським паспортом”.

Святкування дворіччя безвізу у Києві / Фото: Мінченко Геннадій, Укрінформ

Участь в акції також беруть п'ятий Президент України (2014-2019 роки), лідер партії “ЄС” Петро Порошенко з дружиною Мариною та віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Порошенко продемонстрував присутнім свій закордонний паспорт і закликав їх підняти догори власні. Він наголосив, що безвіз - це шлях України до ЄС.

Як повідомлялося, два роки тому, 11 червня 2017 року, офіційно набув чинності безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. За інформацією Держприкордонслужби, впродовж цього часу українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС.