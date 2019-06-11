Ройтбурд закликає Президента не переносити АП в Український дім, а передати його під музей

Відомий художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд закликає Президента не переїжджати в Український дім, а віддати цю будівлю під музей сучасного мистецтва.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«З'явилася інформація, що Президент хоче перевести свою адміністрацію в Український дім. Не робіть цього! Колишній Музей Леніна - єдиний в центрі столиці великий будинок, побудований з урахуванням музейних вимог до клімат-контролю, контролю вологості, безпеки. Устаткування там, звичайно, допотопне, але його можна легко замінити на сучасне. Це ідеальна локація для національного музею сучасного мистецтва України», - наголосив Ройтбурд.

За його словами, якщо в Україні не буде музею сучасного мистецтва, то «воно піде в пісок, як пішли в пісок нонконформізм, трансавангард, мистецтво дев'яностих, нульових і десятих».

«Сьогодні повноцінну колекцію останнього півстоліття українського мистецтва зібрати вже, на жаль, неможливо. Залишимося країною без мистецтва. Втрачені покоління художників - це злочин перед національною культурою», - зазначив художник.

Він закликав главу держави: «Пане Президенте, віддайте Український дім під цей музей - станете нашим Помпіду. Центр Помпіду - головне, що зберегло в історії ім'я другого президента П'ятої Французької республіки. Хороша інвестиція у вічність».

Як повідомляли ЗМІ, Адміністрація Президента розглядає можливість переїзду до Українського дому, ще один варіант - конгрессно-виставковий центр «Парковий», відомий як «вертолітний майданчик Януковича».