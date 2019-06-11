В Україні - майже 1,4 мільйона внутрішніх переселенців

В Україні на облік взято 1 383 700 внутрішньо переміщених осіб, які через російську окупацію були змушені виїхати з окремих районів Донеччини й Луганщини, а також із Криму.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Станом на 10 червня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 383 700 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, проект "Громади майбутнього" вперше в Україні пропонує комплексне забезпечення житлом і роботою вимушених переселенців, учасників бойових дій на сході країни, багатодітних родин та інших соціально вразливих груп населення. Унікальність проекту в тому, що він передбачає особисту участь людей у будівництві свого житла й створенні робочих місць.