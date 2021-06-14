На Закарпатті розпочався форум транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні

На Закарпатті розпочався і два дні триватиме міжнародний форум міжрегіонального та міжмуніципального транскордонного співробітництва «Україна у Карпатському єврорегіоні», присвячений відновленню роботи асоціації після пандемії коронавірусу.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної ради.

Зазначається, що у межах форуму відбудуться тематичні круглі столи та панельні дискусії щодо транскордонного співробітництва у різних сферах: бізнесу та інвестицій, туризму, міжкультурної співпраці, освіти й охорони здоров’я, екології та безпеки. Також під час форуму планують підписати меморандум про відновлення мережі міст-побратимів Карпатського регіону, відкриття центру українсько-польського співробітництва та Офісу регіональних відділень Асоціації міст України «Карпатський Єврорегіон — Україна».

Карпатський єврорегіон — міжнародна асоціація в Центральній та Східній Європі, заснована 14 лютого 1993 року міністрами закордонних справ Польщі, України та Словаччини у місті Дебрецен. Спершу площа Карпатського єврорегіону становила 53 тис. км² з населенням близько 5 мільйонів чоловік. Після приєднання Словаччини та Румунії, площа КЄ збільшилася до 145 тис км², а населення — до 14, 2 млн. Нині у Карпатському єврорегіоні проживає майже 16 мільйонів осіб, переважна більшість з них — це мешканці малих містечок і сіл.

Головне завдання КЄ — сприяння транскордонному співробітництву та прикордонним регіонам – членам асоціації.

Керівним органом Карпатського єврорегіону є Рада, до складу якої входять представники 5 національних делегацій (по 10 осіб від країни) 19 адміністративних регіонів Карпатського Єврорегіону.

Керівництво Радою Карпатського єврорегіону наразі здійснює Польща.