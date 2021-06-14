На Херсонщині додатково відкриють 4 центри масової вакцинації

На Херсонщині планують відкрити ще чотири пункти масової вакцинації проти COVID-19 у курортних містах Генічеськ, Скадовськ та у Бериславі і Новій Каховці, які будуть працювати у вихідні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА з посиланням на інформацію, оприлюднену під час селекторної наради директором департаменту здоров’я облдержадміністрації Віктором Короленком.

«Наразі відпрацьовується робота щодо відкриття ще чотирьох пунктів масової вакцинації у Генічеську, Бериславі, Скадовську та Новій Каховці, які будуть працювати у вихідні дні. Тож, в цілому на Херсонщині буде відкрито 7 центрів», - повідомив Короленко.

Зазначається, що три центри вже працюють у Херсоні з 10 до 17 години: на базі «ТРЦ «Фабрика», Херсонських НВК №11 та № 56. Пункти здійснювали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. За ці два дні щеплення отримала 1171 особа. Всі, хто приходили на щеплення, були записані до листа очікування вакцинації через портал "Дія", а також мали запрошення сімейних лікарів.

Окрім того, на Херсонщині визначено 6 пунктів щеплень в амбулаторіях для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 4 особи в амбулаторіях Генічеська та Каланчака.

Як повідомляється, минулого тижня в область надійшло 16 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Її використовуватимуть насамперед для вакцинації людей, які зробили вже перше щеплення та мають отримати другу дозу вакцини. Окрім того, надійшло і 3510 доз вакцини Comirnaty, яка розрахована на одне щеплення для органів місцевої, судової влади, працівників освіти та медичних працівників цільових груп 1-го і 2-го етапів.

Наразі в області виявлено 35 395 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 32 862 людини побороли недугу, 1 389 людей інфіковані COVID-19, 1 144 людини померли. Протягом вихідних в області зафіксовано 36 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За останню добу - виявлено 4 нових хворих.

В Україні протягом минулої доби, 13 червня, виявили 420 нових випадків коронавірусу.