В Україні погіршиться погода – можливі грози, град та шквали

У вівторок, 15 червня, у низці регіонів України очікуються значні дощі та грози, місцями град.

Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомляє у Фейсбуці.

"Попередження про гідрометеорологічні явища. За даними УкрГідрометцентру, 15 червня вночі в Карпатах, вдень у південній частині значні дощі; вдень в Україні, крім західних та північних областей грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 червня через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлені 62 населених пункти у 7 областях.