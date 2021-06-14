Негода в Україні знеструмила 62 населених пункти у семи областях

Через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 62 населених пункти у 7 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 62 населених пункти у 7 областях, а саме: Львівська – 30, Київська – 16, Сумська – 4, Дніпропетровська – 4, Кіровоградська – 3, Донецька – 3 та Запорізька – 2", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.