Дощ обвалив набережну у Дніпрі

У місті Дніпро через рясні дощі обвалилося перильне огородження на набережній біля Монастирського острова. Його відновлення, яке розпочалося сьогодні, 10 червня, коштуватиме щонайменше 2 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

«Ми побачили, що сталося після вчорашнього рясного дощу – обвалилося перильне огородження на набережній Дніпра в районі Монастирського острова. Відпала гранітна плитка, яка була з зовнішнього боку. Звели її за радянських часів і на неї зробили спирання паркану. А після дощу пішло навантаження на цю плитку, вона не витримала і впала разом з парканом у воду», — повідомив заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко.

Ремонтні роботи планують завершити за декілька тижнів.

Також Лисенко поінформував, що у місті підтопленими залишаються 27 будинків.

Як повідомляв Укрінформ, у Мелітополі через сильні зливи підтопило приватні будинки, на ліквідацію наслідків негоди залучали співробітників ДСНС.

Фото: "Інформатор" / dnipro.depo.ua