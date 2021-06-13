Грози та град: синоптики розповіли про погоду на початку тижня

Синоптики прогнозують 14 червня у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Про це повідомили Укрінформу в Укргідрометцентрі.

14 червня очікуються короткочасні дощі, грози (на півночі та сході країни місцями), у Карпатському регіоні, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди значний дощ; вдень в окремих районах південних та центральних областей град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25°, у східних областях до 28°, на заході країни 15-20°.

15-16 червня теж прогнозують короткочасні грозові дощі (у північних областях місцями), вдень у східних, південних та центральних областях при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; лише у західних областях без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

17-18 червня у західних, північних, Вінницькій областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°; вдень 22-28°, на Закарпатті до 31°.

У Києві та області 14 червня місцями короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. 15-16 червня теж місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 22-28°.