На Львівщині розпочались дорожні роботи за проєктом «Мале Карпатське коло»

На Львівщині розпочалися роботи з реалізації підпроєкту «Великого будівництва» Президента Володимира Зеленського – «Малого Карпатського кола», який включає в себе оновлення 248,9 км автодоріг та 36 штучних споруд у гірських регіонах заходу України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що роботи стартували на мостових переходах автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп через річки Орявчик у с. Козьова (км 672+728) та Орява поблизу с. Орява (км 675+835).

Там вже демонтували пошкоджені елементи споруд; влаштували нову основу та перехідні плити на підходах до мостів; провели монтаж шафових стінок та відкрилків; виконали роботи з влаштування монолітної залізобетонної накладної плити; влаштували гідроізоляцію та дренаж по мостах; встановили бортовий камінь, нове бар’єрне та перильне огородження; уклали нижній шар асфальтобетону.

Незабаром підрядна організація «Автомагістраль-Південь» влаштує верхній шар асфальтобетону, нанесе дорожню розмітку та встановить нові дорожні знаки.

У Львівській області роботи охоплять 16 об’єктів на дорогах державного значення, з них: реконструкція мостового переходу на дорозі Т-14-24 Сколе – Славське та 15 об’єктів капітального ремонту. 75,5 км нового якісного покриття отримають дороги М-06 Київ – Чоп (51,5 км ) та Т-14-24 Сколе – Славське (24 км).

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Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше розповів, що «Мале Карпатське коло» є частиною президентської програми розвитку інфраструктури. У межах проєкту будуть відремонтовані та побудовані нові дороги між основними туристичними та курортними місцями трьох областей – Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Очікується, що повністю проєкт буде втілений упродовж 2-3 років.