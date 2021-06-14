На Львівщині розпочались дорожні роботи за проєктом «Мале Карпатське коло»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.
Зазначається, що роботи стартували на мостових переходах автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп через річки Орявчик у с. Козьова (км 672+728) та Орява поблизу с. Орява (км 675+835).
Там вже демонтували пошкоджені елементи споруд; влаштували нову основу та перехідні плити на підходах до мостів; провели монтаж шафових стінок та відкрилків; виконали роботи з влаштування монолітної залізобетонної накладної плити; влаштували гідроізоляцію та дренаж по мостах; встановили бортовий камінь, нове бар’єрне та перильне огородження; уклали нижній шар асфальтобетону.
Незабаром підрядна організація «Автомагістраль-Південь» влаштує верхній шар асфальтобетону, нанесе дорожню розмітку та встановить нові дорожні знаки.
У Львівській області роботи охоплять 16 об’єктів на дорогах державного значення, з них: реконструкція мостового переходу на дорозі Т-14-24 Сколе – Славське та 15 об’єктів капітального ремонту. 75,5 км нового якісного покриття отримають дороги М-06 Київ – Чоп (51,5 км ) та Т-14-24 Сколе – Славське (24 км).
Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше розповів, що «Мале Карпатське коло» є частиною президентської програми розвитку інфраструктури. У межах проєкту будуть відремонтовані та побудовані нові дороги між основними туристичними та курортними місцями трьох областей – Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Очікується, що повністю проєкт буде втілений упродовж 2-3 років.