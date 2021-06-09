Компанію для будівництва Київської обхідної обиратимуть на міжнародному конкурсі

Будівництво Київської обхідної дороги (КОД) відбуватиметься із залученням потужного міжнародного підрядника з гарантією фінансування проєкту, якого обиратимуть на відкритому міжнародному конкурсі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала директор команди підтримки реформ при Укравтодорі Олександра Азархіна під час публічного обговорення змін до закону "Про публічні закупівлі".

«КОД виходить за межі Prozorro, але це не означає, що не буде відкритого конкурсу чи прозорості на всіх етапах. Зараз розпочато розробку нового нормативно-правового акту, відповідно до кращих стандартів FIDIC, CIPS, а також із залученням міжнародного арбітражу та у рамках міжнародно визнаної системи ціноутворення», - заявила Азархіна.

Вона підкреслила, що Київська обхідна дорога стане еталонним проєктом як з точки зору закупівельних процесів, так і за використанням сучасних технологічних рішень.

«Чинна версія закону про публічні закупівлі не може врегулювати низку процедурних питань, які є критичними для потенційних міжнародних інвесторів. Зокрема, це стосується небюджетного фінансування проєктів. Парламентом прийнято політичне рішення — запуск пілотного проєкту КОД. Наше завдання – створити максимально відкритий, ефективний та прозорий міжнародний конкурс» - додала директор команди реформ.

Вона нагадала, що 3 червня Верховна Рада внесла зміни до закону про публічні закупівлі, які дозволять визначати підрядника будівництва КОД на відкритому конкурсі, а не на майданчику Prozorro. Це відкриває можливості залучення міжнародного підрядника з фінансуванням.

Начальниця управління власності та державних закупівель Укравтодору Оксана Філатова зазначила, що наразі система Prozorro не дає можливості проводити контракти за міжнародними стандартами на зразок EPC+F. В той же час КОД планують будувати саме за такими нормами.

Читайте також: Київську обхідну будуватимуть за новим форматом контрактів

Як повідомляв Укрінформ, створення Київської обхідної дороги є одним із проєктів програми Президента «Велике будівництво». За нею до кінця 2023 року також відновлять всю мережу загальнодержавних доріг країни – понад 20 тис. км.