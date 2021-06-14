Минулої доби на Донеччині не виявили жодного випадку COVID-19

На Донеччині вперше приблизно за останній рік пандемії за минулу добу не виявлено жодного нового хворого на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це 14 червня повідомив у Фейсбуці голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«За неділю, 13 червня, у Донецькій області не виявлено жодного нового хворого на коронавірусну хворобу. Першу дозу щеплення за добу отримали 177 людей», - зазначив очільник області.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 2 223 978 випадків зараження коронавірусом, з них за добу - 420.

У Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 90129 осіб, з них 86538 одужали, 2310 випадків – летальні.