В Одесі проходить акція проти знесення «Друкарні Фесенка»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що в акції, зокрема, беруть участь місцеві мешканці, громадські діячі та представники ГО "Автомайдан".
Люди вимагають припинити знищення історичних пам'яток та зупинити будь-які будівельні роботи на території друкарні.
За акцією протесту спостерігають правоохоронці.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти незаконного будівництва в Одесі на місці історичної будівлі та попросило надати їй охорону.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням надати охорону згаданим об’єктам територіальними підрозділами поліції.
У березні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики направило компаніям «Одеса-Сіті» та «Мартен Груп» припис про заборону проведення будівельних робіт на місці старовинної друкарні Фесенка по вулиці Ришельєвській в Одесі.
У травні Одеський окружний адміністративний суд підтримав позов будівельної компанії "Одеса-Сіті" з вимогою зупинити дію припису МКІП.
Фото: Суспільне