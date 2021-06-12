На Донеччині відкрили шляхопровід між Бахмутом і Світлодарськом

У рамках президентської програми «Велике будівництво» на Донеччині відкрито рух відбудованим шляхопроводом між містами Бахмут і Світлодарськ, який був зруйнований російськими окупантами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.

«В повному обсязі завершено роботи на ще одному об’єкті «Великого будівництва» - штучній споруді через залізничну колію на км 730 + 554 автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону). Цей шляхопровід розташований між містами Бахмут та Світлодарськ біля ст. Роти. Довжина шляхопроводу через залізничну колію становить 42,85 п. м», - ідеться у повідомленні.

На Донеччині відбудували шляхопровід / Фото: dn.gov.ua

Зазначено, що збудували цей об’єкт ще в 1951 році, а через збройну агресію Російської Федерації 2014 року шляхопровід було зруйновано. Після цього рух здійснювався шляхами місцевого значення, що значно збільшувало час у дорозі.

Нині вже забезпечено зручний і швидкий проїзд до населених пунктів Луганське, Миронівський та Світлодарськ.

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Як повідомлялося, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що цьогоріч у межах програми «Велике будівництво» в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.

Також у планах цього року - оновити та побудувати 160 штучних споруд по всій країні.