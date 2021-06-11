Інвестори з Данії мають намір розширювати свої бізнеси у Львові, оскільки в місті гарне бізнесове середовище.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це 11 червня заявив Посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен під час промови на VIII Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування, який наживо транслювали у Фейсбуці.

«Львів посідає дуже особливе місце серед інших українських міст. Адже станом на зараз це є місце, де є найбільше данських інвестицій, аніж будь-де. <...> І для мене це не випадковість, тому що тут добре бізнес-середовище. Данські інвестори говорять мені, що мають намір розширювати свої бізнеси, адже цілком задоволені тим, як тут все функціонує, і мають чітку впевненість у завтрашньому дні», - сказав Міккельсен.

Він додав, що нині багато данських інвестицій працюють у різних проєктах у Львові.

«Я думаю, що приклад Львова говорить нам, наскільки критично важливо давати місцевим владам працювати, давати більше самостійності, щоб вони могли створювати добрий інвестиційний клімат. А бізнес створює нові робочі місця, що є теж важливо для всієї країни», - підкреслив посол.

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Як повідомлялося, 10-11 червня у Львові проходить VIII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Він об'єднав понад 300 міських голів та представників місцевого самоврядування зі всіх областей України. Загалом на захід зареєструвалося близько 1 150 учасників.

У програмі форуму - дискусії про розвиток місцевого самоврядування в Україні, підсумки децентралізації, конституційні аспекти місцевого самоврядування тощо.