На Волині оголосили триденну жалобу за військовою, яка загинула у зоні ООС

У Волинській області, на території Володимир–Волинської громади оголосили триденну жалобу за лейтенантом ЗСУ Кариною Шемчук, яка загинула 9 червня в зоні ООС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада на своїй сторінці у Фейсбуці.

«9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр Карина Шемчук з Володимира-Волинського. У зв’язку із трагічною загибеллю нашої землячки міський голова Ігор Пальонка підписав розпорядження оголосити 11-13 червня 2021 року днями жалоби на території громади», - йдеться у повідомленні тергромади.

Зазначається, що у дні жалоби приспустять державні прапори на адмінбудівлях, підприємствах та установах. У громадському транспорті на ринках і в закладах торгівлі заборонене звучання розважальної музики, обмежено проведення концертів і змагань.

Як повідомлялося, з 22-річною Кариною Шемчук 128 бригада попрощалася 10 червня. У Володимир-Волинському поминальні заходи заплановані на 13 червня.