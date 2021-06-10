Стало відоме ім’я військової, яка загинула у зоні ООС

Під час виконання службових обов’язків напередодні в районі ООС трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

«Вчора, під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце... Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загибла народилась 15 лютого 1999 року, дівчині було 22 роки.

Як повідомляв Укрінформ, військова «Закарпатського легіону» трагічно загинула на службі 9 червня під час виконання службових обов’язків.