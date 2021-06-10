Військова «Закарпатського легіону» загинула на службі

Військова «Закарпатського легіону» загинула на службі

Укрінформ
Військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинула 9 червня під час виконання службових обов’язків.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Закарпатський Легіон - 128 ОГШБр ЗСУ.

“9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади”, - ідеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті провели панахиду за загиблим 27 травня від пострілу снайпера під Новотошківським заступником командира батальйону майором Максимом Польовим.

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